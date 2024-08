Nordkoreanisch-russische Militärkooperation in Erklärung des ASEAN-Regionalforums nicht erwähnt

Photo : YONHAP News

In der Erklärung des Vorsitzenden beim diesjährigen ASEAN-Regionalforum (ARF) ist keine Besorgnis über die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland zum Ausdruck gebracht worden.Das ASEAN- und ARF-Vorsitzland Laos veröffentlichte die Erklärung am Dienstag (Ortszeit). Sie umfasst Meinungen der Außenminister der 27 Teilnehmerländer zur regionalen Lage. Dazu zählen unter anderem Süd- und Nordkorea, die USA, Japan, China und Russland. ARF ist das einzige regionale Sicherheitstreffen, an dem Nordkorea beteiligt ist.Viele Minister brachten in der Erklärung ernste Besorgnis über häufigere Starts von nordkoreanischen Raketen, darunter Interkontinentalraketen, sowie eskalierende Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zum Ausdruck.Viele Minister hätten außerdem Nordkorea dazu aufgefordert, alle einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats einzuhalten. Sie hätten zudem auf internationale Bemühungen um die vollständige, überprüfbare und unumkehrbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hingewiesen.Die Kritik an der militärischen Kooperation zwischen Pjöngjang und Moskau, die vor allem Südkoreas Vertreter anbrachte, blieb jedoch unerwähnt.Auch kritische Äußerungen der Vertreter Russlands und Nordkoreas gegenüber den USA bei der Versammlung fanden nicht Eingang in die Erklärung.Zum Streit über das Südchinesische Meer hieß es lediglich, dass einige Minister Besorgnis geäußert hätten. Die beteiligten Parteien, darunter die USA, China und die Philippinen, wurden aber nicht genannt.