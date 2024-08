Reuters: USA wollen einige Verbündete von härteren Einschränkungen für Chip-Exporte nach China ausnehmen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung will Verbündete wie Südkorea von härteren Einschränkungen für Chip-Exporte nach China ausnehmen.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch (Ortszeit) und berief sich dabei auf anonyme Quellen.Washington wolle im August eine neue Regelung vorstellen, um Ausfuhren von Halbleiterfertigungsanlagen aus anderen Ländern an chinesische Chiphersteller zu stoppen.Bei der Regelung handelt es sich um eine Ausweitung der sogenannten Foreign Direct Product Rule. Diese schreibt vor, dass auch für im Ausland produzierte Halbleiterausrüstung eine Exportgenehmigung der US-Regierung einzuholen ist, wenn amerikanische Software, Ausrüstung oder Technologie verwendet wurde.Chinesische Unternehmen wie Huawei wurden auf diese Weise am Import ausländischer Halbleiter gehindert.Reuters meldete, dass mehr als 30 Verbündete der USA, darunter Japan, die Niederlande und Südkorea, von der geplanten Regelung ausgenommen würden. Dadurch würden deren Auswirkungen begrenzt.Unternehmen in Israel, Taiwan, Singapur und Malaysia würden hingegen von der Regelung direkt betroffen sein.