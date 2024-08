Südkorea rät Landsleuten zur Ausreise aus dem Libanon

Photo : YONHAP News

Südkorea hat seinen Landsleuten zur Ausreise aus dem Libanon geraten.Vizeaußenministerin Kang In-sun ordnete an, dass eine Ausreise aus Ländern empfohlen werden soll, für die Stufe 3 der Reisewarnung gilt.Reisen in diese Gebiete sollten abgesagt oder verschoben werden.Stufe 3 der Reisewarnung (Ausreise empfohlen) ist die zweithöchste Stufe im vierstufigen Warnsystem. Sie gilt für Länder und Gebiete, in denen eine schwerwiegende Bedrohung für das Leben und die Sicherheit der Bürger besteht.Im Nahen Osten gilt für den gesamten Libanon und Teile von Iran, Israel und Palästina die Reisewarnung der Stufe 3.Im Nahen Osten ist die Lage sehr angespannt, nachdem Israel am Dienstag (Ortszeit) einen Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut verübt hatte. Am Mittwoch wurde außerdem Hamas-Anführer Ismail Hanija bei einem Raketenangriff im Iran getötet.