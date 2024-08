Staffel 2 von „Squid Game“ startet am 26. Dezember

Photo : YONHAP News

Die Netflix-Erfolgsserie „Squid Game“ wird Ende dieses Jahres fortgesetzt.Netflix gab am Donnerstag bekannt, dass die zweite Staffel am 26. Dezember starten werde. Für nächstes Jahr sei außerdem eine dritte Staffel geplant.In Staffel 2 geht es um Begebenheiten, nachdem Seong Gi-hun (gespielt von Lee Jung-jae), der Sieger in Staffel 1 es aufgegeben hat, in die USA zu reisen.In Staffel 2 wirken neben Schauspielern aus der ersten Staffel wie Lee Jung-jae und Lee Byung-hun neue Darsteller wie Yim Si-wan und Choi Seung-hyun mit.Die erste Staffel der koreanischen Serie verzeichnete gemessen an den gesehenen Stunden bei Netflix einen Rekord.Der Regisseur der Serie, Hwang Dong-hyuk, gewann damit den Emmy-Award für die beste Regie in einer Dramaserie, Lee Jung-jae den Emmy für den besten Hauptdarsteller.