RFA: UNICEF berät mit Nordkorea über Hochwasserhilfe

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF berät mit Nordkorea nach der dortigen Hochwasserkatastrophe über die Bereitstellung von Hilfsgütern.Das sagte Roland Kupka, UNICEF-Interimsvertreter für Nordkorea, dem US-Sender Radio Free Asia (RFA) am Mittwoch.UNICEF habe in Vorbereitung auf die Regenzeit bereits Trinkwasser sowie Hygiene- und Gesundheitsartikel zugeteilt. Aktuell werde mit der Regierung über die Verwendung dieser Güter gesprochen. Sofern Pjöngjang dies wünsche, stünden die Hilfsgüter sofort bereit, hieß es.Nordkorea signalisierte unterdessen aber, den Wiederaufbau aus eigener Kraft schaffen und auf Hilfe von außen verzichten zu wollen.„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, betonte in einem Leitartikel am Donnerstag, dass die Nordkoreaner aus eigener Kraft und mit eigenen Händen ein sozialistisches Paradies im Katastrophengebiet errichten könnten.Im nördlichen Grenzgebiet Nordkoreas war der Fluss Amrok nach heftigen Niederschlägen am 27. Juli über die Ufer getreten. Dies hatte großen Schaden in der Stadt Sinuiju am Unterlauf des Flusses verursacht. Auch den Landkreis Uiju hat das Hochwasser hart getroffen.