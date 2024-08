FC Bayern München erstmals in Südkorea zu Gast

Photo : YONHAP News

Der FC Bayern München ist erstmals in Südkorea zu Gast.Die Mannschaft traf am Donnerstag auf dem Internationalen Flughafen Incheon nahe der Hauptstadt Seoul ein.Der deutsche Rekordmeister wird am Samstagabend im WM-Stadion in Seoul gegen den englischen Verein Tottenham Hotspur spielen.Es ist die zweite Partie im Rahmen der Coupang Play Series 2024.Hierzu lädt Coupang Play, der Video-Streaming-Dienst des Online-Marktplatzes Coupang, regelmäßig namhafte europäische Fußballvereine ein. Diese spielen sowohl gegeneinander als auch gegen koreanische Teams.Dieses Jahr wurden der FC Bayern München und Tottenham Hotspur eingeladen. In der Abwehr der Münchner spielt der Nationalspieler Kim Min-jae. Nationalmannschaftskapitän Son Heung-min stürmt für den Londoner Fußballklub Tottenham.Im ersten Spiel am Mittwochabend siegte Tottenham gegen eine Auswahlmannschaft der ersten koreanischen Profiliga K-League 1 mit 4:3. Son erzielte dabei zwei Treffer.