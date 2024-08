Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Donnerstag erneut zulegen können.Der Kospi rückte um 1,19 Prozent auf 2.777,68 Stellen vor.Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch eine Zinssenkung angedeutet.Über eine Zinssenkung könnte in der Sitzung im kommenden Monat diskutiert werden, sagte Fed-Chef Jerome Powell.