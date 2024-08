Kim Won-ho und Jeong Na-eun erreichen olympisches Finale im Badminton

Photo : YONHAP News

Im Mixed-Doppel im Badminton haben Kim Won-ho und Jeong Na-eun den Einzug ins olympische Finale geschafft.Beide haben damit mindestens die Silbermedaille sicher.Sie siegten am Donnerstag (Ortszeit) in der Porte de La Chapelle Arena in Paris im rein koreanischen Duell gegen Seo Seung-jae und Chae Yu-jung mit 2:1.Mit mindestens Silber wurde schon jetzt das beste Ergebnis im Badminton seit den Olympischen Spielen 2008 in Peking erreicht. Damals konnte jeweils eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille gewonnen werden.Bei den letzten drei Olympischen Spielen hatte Südkorea im Badminton jeweils eine Bronzemedaille gewonnen.Dies ist außerdem die erste Medaille im Mixed-Doppel seit dem Gewinn der Goldmedaille durch Lee Yong-dae und Lee Hyo-jung bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking.