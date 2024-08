UNICEF belieferte Nordkorea im ersten Halbjahr mit medizinischen Gütern im Wert von 1,61 Millionen Dollar

Photo : YONHAP News

Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF hat in der ersten Hälfte dieses Jahres Nordkorea medizinische Güter im Wert von 1,61 Millionen Dollar bereitgestellt.Laut einem UNICEF-Bericht über die humanitäre Situation in Ostasien für den Zeitraum Januar bis Juni wurden Impfstoffe für mehr als 600.000 Kinder und 250.000 schwangere Frauen an Nordkorea geliefert.Die Organisation hatte im Juli bekannt gegeben, dass sie Impfstoffe gegen Tuberkulose, Hepatitis B, Kinderlähmung und weitere Erkrankungen in drei Chargen an Nordkorea geliefert habe.UNICEF habe ein Projekt zur Verbesserung der Wasserversorgungsanlagen in Gesundheitszentren, Kindergärten und Kollektivwirtschaften durchgeführt. 110.000 Einwohner in Nordkorea hätten dadurch Zugang zu sauberem Wasser bekommen.UNICEF und andere internationale Organisationen sind zurzeit nicht mit Mitarbeitern in Nordkorea vertreten.