Nordkorea reagiert nicht auf Südkoreas Hilfsangebot wegen Hochwasserkatastrophe

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat noch nicht auf das Angebot Südkoreas reagiert, angesichts der jüngsten Hochwasserkatastrophe Hilfsgüter zu liefern.Dies teilte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Kim In-ae, am Freitag mit. Der Generalsekretär des südkoreanischen Roten Kreuzes hatte das Hilfsangebot am Donnerstag unterbreitet.In Nordkoreas Medien wurde nicht über die Offerte des Südens berichtet, sondern nur über den Wiederaufbau nach der Katastrophe.Die Staatszeitung „Rodong Sinmun“ rief heute in einem Leitartikel die Mitglieder der Arbeiterpartei dazu auf, ihre Kräfte für den Wiederaufbau zu bündeln.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete bis Freitagvormittag lediglich über Entwicklungen in dem Land im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau.