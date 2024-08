Tischtennisspielerin Shin Yu-bin erreicht Halbfinale im Einzel

Photo : YONHAP News

Tischtennisspielerin Shin Yu-bin hat bei den Olympischen Spielen in Paris im Einzel das Halbfinale erreicht.Seit 20 Jahren hatte es keine Südkoreanerin und kein Südkoreaner mehr im Einzelwettbewerb im Tischtennis ins Halbfinale bei olympischen Spielen geschafft.Im Viertelfinale am Donnerstag (Ortszeit) besiegte Shin die Japanerin Miu Hirano mit 4:3.Shin gewann die ersten drei Sätze noch recht problemlos, verlor anschließend aber drei Sätze hintereinander. Im entscheidenden siebten Satz konnte die Zwanzigjährige nach einem engen Schlagabtausch siegen.Shin spielt am heutigen Freitag um den Einzug ins Finale. Gegnerin ist die Chinesin Chen Meng.