Seoul äußert sich tief besorgt über Eskalation der Spannungen im Nahen Osten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat sich tief besorgt darüber geäußert, dass sich die Spannungen im Nahen Osten nach dem jüngsten Attentat auf einen Hamas-Führer rapide zugespitzt haben.Das Außenministerium forderte am Donnerstag alle beteiligten Parteien zur größtmöglichen Zurückhaltung auf.Seoul hoffe, dass die diplomatischen Bemühungen um eine Entspannung, einschließlich der Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Geiselfreilassung, nicht eingestellt würden, hieß es.Ismail Haniyeh, Führer der militanten Palästinensergruppe Hamas, wurde am Mittwoch während seines Aufenthalts in Teheran zur Teilnahme an der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten getötet. Die Hamas und die iranischen Revolutionsgarden machten Israel dafür verantwortlich und kündigten Vergeltung an.