Weltbank bezeichnet Südkoreas Wirtschaftswachstum als „Pflichtlektüre” für Entwicklungsländer

Photo : YONHAP News

Die Weltbank hat in ihrem diesjährigen Weltentwicklungsbericht das Wirtschaftswachstum Südkoreas beleuchtet.Im am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Weltentwicklungsbericht 2024 wurde das Phänomen der sogenannten „Middle-Income Trap“ (Falle des mittleren Einkommens) analysiert. Gemeint ist eine Situation, in der ein Land zwar ein mittleres Einkommensniveau erreicht hat, jedoch den Aufstieg zu einem Land mit hohem Einkommen nicht schafft und das Wachstum stagniert.Als Land, das diese schwierige Aufgabe bewältigt hatte, wurde Südkorea vorgestellt. Südkorea wurde in dem Bericht als ein „Superstar des Wachstums“ und eine „Pflichtlektüre für alle Entwicklungsländer“ bezeichnet. Dahinter habe die „3i-Strategie“ gesteckt, nämlich Investitionen, Infusion (Einfuhr von Technologien) und Innovation.Die Weltbank machte darauf aufmerksam, dass Südkorea durch die Verhinderung von Absprachen oder der Kontrollkonzentration den Wettbewerb gefördert und Steueranreize für Technologieinvestitionen gewährt hatte.Das Fazit lautet, dass der Sprung zu einem Land mit hohem Einkommen nur möglich sei, wenn man wie Südkorea den Markt öffne, Technologien entwickele und sich zugleich um eine effiziente Verteilung von Ressourcen bemühe.