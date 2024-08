Tischtennisspielerin Shin Yu-bin verliert Halbfinale im Einzel

Photo : YONHAP News

Tischtennisspielerin Shin Yu-bin hat ihr Halbfinale bei den Olympischen Spielen verloren.Die Nummer acht der Weltrangliste unterlag am Freitag in der Süd Paris Arena 4 der an vierter Stelle liegenden Chinesin Chen Meng mit 0:4 Sätzen (11-7, 11-6, 11-7, 11-7).Die 20-Jährige wird am Samstag um Bronze spielen. Gegnerin ist entweder die Chinesin Sun Yingsha oder die Japanerin Hina Hayata.Seit 20 Jahren gab es für Südkorea in den Einzelwettbewerben im Tischtennis keine olympische Medaille mehr. Mit Shin war außerdem erstmals seit 2004 ein Vertreter aus Südkorea bis ins Halbfinale gekommen.