Südkorea gewinnt Goldmedaille im Mixed-Team-Wettbewerb im Bogenschießen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Bogenschützen Lim Si-hyeon und Kim Woo-jin haben bei den olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille im Mixed-Team-Wettbewerb im Bogenschießen gewonnen.Das Duo besiegte Michelle Kroppen und Florian Unruh aus Deutschland am Freitag (Ortszeit) auf der Esplanade des Invalides in Paris mit 6:0.Der Mixed-Team-Wettbewerb im Bogenschießen wurde erstmals bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ausgetragen. Damals holten An San und Kim Je-deok die Goldmedaille für Südkorea.Mit dem Sieg am Freitag wurden Lim und Kim die ersten im Team Korea, die zwei Goldmedaillen in Paris gewannen. Südkoreas Bogenschützen gewannen bisher drei Goldmedaillen und blieben in allen Teamwettbewerben ungeschlagen.