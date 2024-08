Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Schützin Yang Ji-in hat am Samstag im Châteauroux Shooting Center die Goldmedaille im Wettbewerb 25 m Sportpistole gewonnen.Es ist die achte Goldmedaille für das südkoreanische Team bei den Olympischen Spielen in Paris.Die Sportschützen holten fünf Medaillen - drei Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen.Es ist das erste Mal seit den Olympischen Spielen 2012 in London, dass Südkoreas Sportschützen fünf Medaillen bei einem Turnier gewinnen konnten.