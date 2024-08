Photo : YONHAP News

Bogenschützin Lim Si-hyeon hat bei den Olympischen Spielen in Paris ihre dritte Goldmedaille gewonnen.Sie besiegte am Samstag im Finale des Einzelwettbewerbs der Frauen Landsmännin Nam Su-hyun mit 7:3.Sie hatte bereits Goldmedaillen im Teamwettbewerb der Frauen und im Mixed gewonnen.Lim Si-hyeon hatte auch bei den Asienspielen 2022 in Hangzhou drei Goldmedaillen gewonnen.