Südkoreas Frauen-Säbelteam gewinnt Silber – Judo-Team holt Bronze

Photo : YONHAP News

Das Frauen-Säbelteam hat am Sonntag bei den Olympischen Spielen die erste Silbermedaille für Südkorea überhaupt in dieser Disziplin gewonnen.Yoon Ji-su, Jeon Ha-young, Choi Se-bin und Jeon Eun-hye unterlagen im Finale des Teamwettbewerbs der Ukraine knapp mit 42:45.Damit konnte das Ergebnis bei den vorherigen Spielen in Tokio, als Bronze gewonnen wurde, noch einmal übertroffen werden.Das südkoreanische Judo-Team hat im Teamwettbewerb die Bronzemedaille gewonnen.Die Mannschaft siegte am Samstag erst im Entscheidungskampf mit 4:3 gegen Deutschland.