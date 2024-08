Photo : YONHAP News

Badmintonspielerin An Se-young hat das Finale im Einzel erreicht.Sie besiegte am Sonntag im Halbfinale die Indonesierin Gregoria Mariska Tunjung mit 2:1.Es ist das erste Mal seit 28 Jahren, dass eine südkoreanische Badmintonspielerin im Einzel im olympischen Finale steht. Zuletzt gelang dies Bang Soo-hyun bei ihrem Olympiasieg 1996 in Atlanta.An Se-youngs Finalgegnerin ist am Montag die Chinesin He Bingjiao.