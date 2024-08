Südkoreas Bogenschützen gewinnen erstmals Gold in allen fünf Wettbewerben

Photo : YONHAP News

Südkoreas Bogenschützen haben erstmals alle fünf Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen gewonnen.Kim Woo-jin siegte am Sonntag in Paris im Finale des Herren-Einzelwettbewerbs gegen den Amerikaner Brady Ellison mit 6:5.Zuvor hatten die südkoreanischen Bogenschützen bereits die Goldmedaillen in den Teamwettbewerben der Männer und Frauen, im Mixed-Wettbewerb und im Einzelwettbewerb der Frauen gewonnen. Damit gingen erstmals alle fünf im Bogenschießen vergebenen Goldmedaillen an Südkorea.Kim Woo-jin wurde außerdem im Bogenschießen der Dritte, der bei Olympischen Spielen dreimal Gold gewann. Bei den Herren hatte dies zuvor noch niemand geschafft.Landsmann Lee Woo-seok sicherte sich die Bronzemedaille. Im Duell um Platz drei setzte er sich gegen den Deutschen Florian Unruh mit 6:0 durch.