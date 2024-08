Boxerin Im Ae-ji gewinnt Bronzemedaille

Photo : YONHAP News

Die Südkoreanerin Im Ae-ji hat im Boxen die Bronzemedaille gewonnen.Im Ae-ji verlor am Sonntag im Halbfinale des Frauenboxens in der Gewichtsklasse bis 54 Kilogramm knapp mit 3:2 gegen Hatice Akbaş aus der Türkei.Beim olympischen Boxen wird jedoch kein separater Kampf um die Bronzemedaille ausgetragen. Die beiden unterlegenen Halbfinalisten erhalten automatisch eine Bronzemedaille.Im Ae-ji wurde damit die erste südkoreanische Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen im Frauenboxen überhaupt.Für das Land war es außerdem die erste Olympia-Medaille im Boxen seit 12 Jahren. Zuletzt hatte Han Soon-chul bei den Olympischen Spielen 2012 in London die Silbermedaille in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm geholt.