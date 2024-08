Nordkorea verlegt 250 neue Raketenwerfer an die Grenze

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben 250 neue Raketenwerfer an die Grenze zu Südkorea verlegt.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass die neuen Startvorrichtungen tags zuvor bei einer Zeremonie in Pjöngjang den Truppen an der Front übergeben worden seien.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sagte in seiner Rede bei der Zeremonie, dass die Raketenwerfer eine wichtige Rolle bei militärischen Aktivitäten entlang der Grenze spielen würden.Der Welt sollten Nordkoreas jährlich erzielte Fortschritte bei der Waffenentwicklung demonstriert werden. Die Waffen hätten einen besonderen Abschreckungseffekt und beugten einem Krieg vor, sagte Kim.Der Frieden werde durch absolute und unerreichte Fähigkeiten zur eigenen Verteidigung gesichert. Die nukleare Abschreckung sei der beste Weg gewesen, um auf nukleare Drohungen und Druck der USA zu reagieren, so der Machthaber weiter.