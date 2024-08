Nordkorea kritisiert Rahmenwerk für Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, USA und Japan

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat kritisiert, dass Südkorea, die USA und Japan jüngst ein Dokument über das trilaterale Rahmenwerk für die Sicherheitskooperation (TSCF) unterzeichnet hatten.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA behauptete am Samstag, dass dieses Memorandum of Cooperation ein Fundament für einen verbrecherischen Versuch sei, das trilaterale Militärbündnis in eine Nuklearallianz zu verwandeln.Im Falle der regelmäßigen Abhaltung der trilateralen Multi-Domain-Übung „Freedom Edge“ sei es sonnenklar, dass das Sicherheitsumfeld auf der koreanischen Halbinsel und in der Region in den schlimmsten Zustand geraten werde.Die Regierungen der drei Länder verstärken ihre Sicherheitskooperation, weil sie auch nach dem Machtwechsel in den jeweiligen Ländern die militärische Überlegenheit der trilateralen Nuklearallianz in der Region aufrechterhalten wollten, behauptete KCNA.Das von den Verteidigungsministern Südkoreas, der USA und Japans unterzeichnete Dokument sieht unter anderem die Abhaltung trilateraler Übungen sowie des trilateralen Verteidigungsministertreffens auf regelmäßiger Basis vor. Auch ist darin die Verstärkung des Systems zum Echtzeit-Austausch von Warndaten zu Nordkoreas Raketen vorgeschrieben.