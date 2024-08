Regierung wegen fallender Kurse an den Börsen wachsam

Photo : YONHAP News

Südkoreas Regierung will wegen fallender Kurse an den internationalen Börsen wachsam bleiben.Das wurde bei einer Berichterstattung des Finanzministeriums am Montag zur Lage an den Börsen in Südkorea und weltweit mitgeteilt.Sorge vor einer Rezession in den USA und schwache Bilanzen von führenden Unternehmen hatten Ende letzter Woche weltweit die Börsen auf Talfahrt geschickt.Südkoreas Regierung will für eine gründliche Überwachung der Situation rund um die Uhr sorgen und dabei mit allen zuständigen Stellen zusammenarbeiten. Falls erforderlich, würden die Reaktionspläne für das gemeinsame Vorgehen abgearbeitet.Darüber hinaus würden Bemühungen unternommen, um den einheimischen Kapital- und Devisenmarkt zu stärken und zusätzliche Sicherheitsventile zu schaffen, hieß es weiter.