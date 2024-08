Wegen Kospi-Absturz Verkauf von Wertpapieren zeitweilig ausgesetzt

Photo : YONHAP News

Wegen des Absturzes der Leitbörse Kospi musste der Verkauf von Wertpapieren heute zeitweilig ausgesetzt werden.Laut dem Börsenbetreiber Korea Exchange wurde um 11.00 Uhr am Montag aufgrund starker Änderungen des Kurses des Kospi 200 Futures der Programmhandel für den Verkauf fünf Minuten lang gestoppt.Der Kospi 200 Futures hatte zu dem Zeitpunkt um 18,65 Punkte oder 5,08 Prozent verglichen mit dem Schlussstand am vorherigen Handelstag auf 348,05 Zähler nachgegeben.Es ist das erste Mal seit dem 23. März 2020, dass am Kospi-Markt die sogenannte "Sidecar-Regelung" für den Verkauf griff.Diese tritt in Kraft, wenn der Kurs des Kospi 200 Futures um mindestens fünf Prozent gegenüber dem Referenzpreis fällt und der Absturz eine Minute lang andauert.