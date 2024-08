Südkorea rät Landsleuten zu Ausreise aus dem Libanon und Israel

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium in Seoul hat den Landsleuten zur Ausreise aus dem Libanon und Israel geraten.Den offiziellen Aufruf machte die Zweite Vizeaußenministerin Kang In-sun bei einem Treffen am Sonntag. Dabei wurden die aktuelle Lage im Nahen Osten und Maßnahmen zum Schutz der Landsleute im Ausland überprüft.Wer sich in einem Land aufhalte, für das die zweithöchste Stufe der Reisewarnung gilt, solle dieses so bald wie möglich verlassen.Das Ministerium und die Auslandsvertretungen sollten außerdem in besonderer Weise für die Sicherheit der Staatsbürger Sorge tragen und die Lage im Nahen Osten sehr aufmerksam beobachten.Für Israel bis auf den Gazastreifen und den gesamten Libanon gilt die Reisewarnung der Stufe 3 (Ausreise empfohlen), die zweithöchste Stufe. Für den Gazastreifen gilt die höchste Warnstufe (Reiseverbot).In Israel halten sich etwa 530 Südkoreaner auf, im Libanon rund 130 und im Iran 110.