An Se-young gewinnt Gold im Badminton-Einzel der Frauen

Photo : YONHAP News

Badmintonspielerin An Se-young hat bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille im Einzel gewonnen.Im Finale am Montag setzte sie sich gegen die Chinesin He Bingjiao mit 2:0 durch.Es ist Südkoreas erster Olympiasieg im Badminton-Einzel seit 28 Jahren.Es war außerdem die erste olympische Goldmedaille für Südkorea in dieser Sportart seit 16 Jahren. Den letzten Turniersieg gab es bei den Sommerspielen 2008 in Peking im gemischten Doppel durch Lee Yong-dae und Lee Hyo-jung.Seit Badminton 1992 olympische Disziplin wurde, gewann Südkorea insgesamt sieben Goldmedaillen.