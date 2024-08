Präsident Yoon besucht am ersten Urlaubstag traditionellen Markt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am ersten Tag seines Sommerurlaubs einen traditionellen Markt in der Provinz Süd-Gyeongsang besucht.Ein Sprecher des Präsidialamtes sagte am Montag, dass der Präsident den Tongyeong-Zentralmarkt besucht habe.Es ist der größte Fischmarkt an der Südküste. Yoon hielt sich dort etwa eine Stunde lang auf.Er besuchte zahlreiche Geschäfte und ermutigte die Händler.Unterdessen forderte Yoon die zuständigen Ministerien auf, angesichts der landesweiten Hitzewelle Maßnahmen für ältere Menschen und andere gefährdete Gruppen zu prüfen.Zudem sollten Landwirte, Bauarbeiter und Lieferarbeiter vor der Hitzewelle geschützt werden, hieß es weiter.