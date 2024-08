Kospi und Kosdaq legen um mehr als fünf Prozent zu – Handel erneut ausgesetzt

Photo : YONHAP News

In Südkorea haben der Leitindex Kospi und der technologielastige Kosdaq zum Handelsstart um mehr als fünf Prozent zugelegt.Wegen des starken Anstiegs musste der Handel um 9.06 Uhr für fünf Minuten unterbrochen werden. Der Kospi 200 Futures notierte zu dem Zeitpunkt mit 5,06 Prozent im Plus.Erstmals seit dem 16. Juni 2020 wurde damit für den Kospi die Sidecar-Regelung aktiviert. Diese greift, wenn Future-Indizes um mehr als fünf Prozent zulegen und der Anstieg eine Minute andauert.Auch am Kosdaq kam es zu einem fünfminütigen Handelsstopp, nachdem der Kosdaq 150 Futures um 5,64 Prozent in die Höhe geschnellt war.An der Technologiebörse wurde dieser Schutzmechanismus damit erstmals seit dem 6. November des Vorjahres wieder in Gang gesetzt.Am Montag war der Kospi um 8,77 Prozent eingebrochen, es war der bislang größte Tagesverlust. Der Kosdaq stürzte um 11,3 Prozent ab.