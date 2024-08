Regierung mahnt angesichts Börsen-Talfahrt zu Besonnenheit

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat nach dem Kurseinbruch an der Börse zu Besonnenheit gemahnt.Auf die Notwendigkeit rationaler Entscheidungen wurde bei einem Dringlichkeitstreffen zu Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten am Dienstag hingewiesen.Finanzminister Choi Sang-mok beriet mit den Chefs der Zentralbank, der Finanzdienstekommission und der Finanzaufsicht sowie dem präsidialen Chefsekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten über die aktuelle Lage.Als Grund für die Talfahrt an der südkoreanischen Börse nannten sie Sorge über eine Konjunkturverlangsamung in den USA angesichts schwacher Arbeitsmarktdaten im Juli. Auch Enttäuschung über die Geschäftsergebnisse führender Technologieunternehmen und ein Bewertungsdruck sowie die angespannte Lage im Nahen Osten wurden als Faktoren genannt.Eine weitere Einschätzung bei der Sitzung lautete, dass die asiatischen Aktienmärkte überreagiert hätten.Die Marktteilnehmer müssten erkennen, dass sich übertriebene Angst breit mache und ihre Entscheidungen überlegt treffen, hieß es.Die Regierung bekräftigte noch einmal, dass die zuständigen Stellen die Lage rund um die Uhr und mit äußerster Wachsamkeit beobachten.