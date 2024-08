Design von Ausstellung im Kunstmuseum MMCA gewinnt höchste Auszeichnung bei Red Dot Design Award

Photo : YONHAP News

Das Design einer Ausstellung des Nationalmuseums für moderne und zeitgenössische Kunst Südkoreas (MMCA) ist beim Red Dot Design Award 2024 mit der höchsten Auszeichnung in der Kategorie Brands & Communication Design ausgezeichnet worden.Gewinnerin sei die Ausstellung „Jung Youngsun: For All That Breathes on Earth“, teilte das MMCA am Dienstag mit.Bei der Ausstellung führte das Museum eine neue Art der Präsentation ein. Sie weicht von der gewöhnlichen Form ab, bei der Archivmaterial in Bodenvitrinen präsentiert wird.Das MMCA maß der Auszeichnung große Bedeutung bei, weil erstmals ein Kunstmuseum oder Museum in Südkorea damit bedacht wurde.Die Ausstellung beleuchtet das Leben und die Arbeit von Jung Youngsun, Südkoreas erster lizenzierter Landschaftsarchitektin.