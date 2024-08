100 philippinische Haushälterinnen in Südkorea eingetroffen

Photo : KBS News

100 philippinische Haushälterinnen sind im Rahmen eines Pilotprojekts der Stadt Seoul und des Arbeitsministeriums zur Beschäftigung ausländischer Haushälterinnen in Südkorea eingetroffen.Sie kamen gegen 7 Uhr am Dienstag auf dem Internationalen Flughafen Incheon an.Sie werden in den nächsten vier Wochen einen 160-stündigen Ausbildungskurs absolvieren und ab dem 3. September als Haushälterinnen arbeiten. Bis Ende Februar nächsten Jahres werden sie sechs Monate lang in Haushalten in Seoul Dienste wie Hausarbeit und Betreuung anbieten.Die philippinischen Haushälterinnen sind zwischen 24 und 38 Jahren alt. Sie haben alle in ihrer Heimat eine mindestens 780-stündige Berufsausbildung absolviert und ein von der philippinischen Regierung anerkanntes Zertifikat erhalten.Einwohner in Seoul können bis zum heutigen Dienstag über eine mobile Applikation ihre Dienste beantragen. Bis zum 1. August hatten 422 Familien Anträge gestellt.Die Dienste der philippinischen Haushälterinnen kosten 54.800 Won oder knapp 40 Dollar für vier Stunden am Tag. Wer die Dienste fünf Tage in der Woche in Anspruch nimmt, zahlt 1,19 Millionen Won oder 867 Dollar im Monat.