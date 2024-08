Regierung verspricht größte Anstrengungen für Bewältigung von Folgen der Hitzewelle

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat größte Anstrengungen für die Bewältigung von Folgen der landesweiten Hitzewelle versprochen.Ministerpräsident Han Duck-soo wies in einem Beitrag in sozialen Medien am Dienstag darauf hin, dass extreme Wetterereignisse, die es früher nicht gegeben habe, alltäglich würden.Ältere Menschen sollten auf Arbeiten im Freien verzichten und sich in klimatisierten Räumen aufhalten.Auch Arbeiter auf Baustellen und Lieferboten müssten vor der Hitze geschützt werden. Er hoffe, dass an allen Arbeitsplätzen erforderliche Schutzmaßnahmen umgesetzt würden.Außerdem wies er darauf hin, dass eine Zentrale der Regierung für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen zum Umgang mit der Hitzewelle seit dem 31. Juli im Einsatz sei.