Regierung und Regierungspartei diskutieren über Schadenshilfe im Fall TMON/WeMakePrice

Photo : YONHAP News

Regierung und regierende Partei Macht des Volks haben wegen der Zahlungsprobleme bei den Online-Marktplätzen TMON und WeMakePrice Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung solcher Fälle und zur Schadenshilfe erörtert.Beide Seiten erklärten am Dienstag, Unterstützung zu leisten, damit die Rückerstattungen für allgemeine Waren noch diese Woche abgeschlossen werden könnten.Eine Notfall-Liquiditätsversorgung, darunter Notfallfonds zur Betriebsstabilisierung für die betroffenen Unternehmen, soll noch diese Woche erfolgen.Außerdem wurde beschlossen, die Abrechnungsfrist für E-Commerce-Unternehmen zu kürzen und diese zu einer getrennten Verwaltung der Verkaufserlöse zu verpflichten.Bei TMON und WeMakePrice kam es wegen einer Liquiditätsklemme beim in Singapur beheimateten Eigentümer Qoo10 zu Zahlungsverzögerungen. Das Unternehmen soll sich bei Übernahmen verschätzt haben.TMON und WeMakePrice beantragten eine gerichtliche Zwangsverwaltung. Beide Unternehmen sahen sich nicht mehr in der Lage, ihre finanziellen Probleme aus eigener Kraft zu lösen.