Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat nach dem Absturz am Montag die Trendwende geschafft.Am Dienstag rückte der Index um 3,3 Prozent auf 2.522,15 Stellen vor.Am Montag hatte es mit minus 8,77 Prozent den bislang größten Tagesverlust gegeben.Es habe einen Zufluss an Investitionen gegeben, da die Sorgen über eine Rezession in den USA nachgelassen hätten, wurde Lee Jae-won von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.