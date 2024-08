Kospi schließt am Dienstag mit einem Plus von 3,3 Prozent, Kosdaq um 6,02 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Am Dienstag haben die südkoreanischen Aktienmärkte eine Trendwende geschafft.Nach dem Absturz am Montag legten der Leitindex Kospi und der technologielastige Kosdaq um jeweils mehr als drei und sechs Prozent zu.Der Hauptindex Kospi, der am Montag um über acht Prozent gefallen war, stieg um 80,6 Punkte bzw. 3,3 Prozent und schloss bei 2.522,15 Punkten.Der Technologieindex Kosdaq, der am Montag über elf Prozent verloren hatte, kletterte um 41,59 Punkte bzw. 6,02 Prozent und schloss am Dienstag bei 732,87 Punkten.Der Kospi 200 Futures notierte am Dienstag um 9.06 Uhr um mehr als fünf Prozent höher als bei Handelsende am Montag.Erstmals seit dem 16. Juni 2020 wurde damit für den Kospi die Sidecar-Regelung aktiviert. Diese greift, wenn Future-Indizes um mehr als fünf Prozent zulegen und der Anstieg eine Minute andauert.Auch am Kosdaq kam es zu einem fünfminütigen Handelsstopp, nachdem der Kosdaq 150 Futures um 5,64 Prozent in die Höhe geschnellt war.An der Technologiebörse wurde dieser Schutzmechanismus damit erstmals seit dem 6. November des Vorjahres wieder in Gang gesetzt.Am Montag war der Kospi um 8,77 Prozent eingebrochen, es war der bislang größte Tagesverlust. Der Kosdaq stürzte um 11,3 Prozent ab.