Photo : KBS

Die südkoreanische Damenmannschaft im Tischtennis hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris das Halbfinale erreicht.Shin Yu-bin, Lee Eun-hye und Jeon Ji-hee siegten im Viertelfinalspiel in der Arena Süd über Schweden mit 3:0. Damit wächst die Hoffnung auf die erste Medaille in diesem Wettbewerb seit 16 Jahren.Südkorea wird am Donnerstag (Ortszeit) gegen den Gewinner des Viertelfinales zwischen China und Taiwan antreten.