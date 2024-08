Nordkorea kritisiert Deutschland für Beitritt zum UN-Kommando

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Deutschland für seinen Beitritt zum UN-Kommando kritisiert.Damit würden Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel ruiniert, zitierte die Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag einen Sprecher des Außenministeriums.Deutschland war am vergangenen Freitag dem US-geführten UN-Kommando (UNC) zur Überwachung des Waffenstillstandsabkommens im Koreakrieg (1950-53) als 18. Mitglied beigetreten.Deutschlands unangemessene Handlung erinnere an seine unrühmliche Vergangenheit, als es im vergangenen Jahrhundert die Menschheit in das Blutbad des Zweiten Weltkriegs gestürzt und unsägliches Leid über sie gebracht habe. Berlin werde für die Konsequenzen voll verantwortlich gemacht, warnte das Ministerium.Washington wolle die Funktionen des Kommandos wiederbeleben, das zu einer asiatischen Version der Nato zur Abschreckung Nordkoreas und seiner Nachbarn werden solle.Nordkorea wolle angesichts einer sich immer weiter zuspitzenden Lage seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen, hieß es weiter.