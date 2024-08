Nordkoreanin Kim Mi-rae holt zweite Medaille im Wasserspringen

Photo : YONHAP News

Die Nordkoreanerin Kim Mi-rae hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im Wasserspringen-Dameneinzel die Bronzemedaille gewonnen.Vom 10-Meter-Turm erzielte sie mit 372,10 Punkte das drittbeste Ergebnis. Gold ging an die Chinesin Quan Hongchan, ihre Landsmännin Chen Yuxi gewann die Silbermedaille.Kim hatte am Mittwoch der Vorwoche zusammen mit Jo Jin-mi im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm die Silbermedaille gewonnen.Mit Kims Bronze gewann Nordkorea seine fünfte Medaille in Paris. Für das Land gab es zwei Silber- und drei Bronzemedaillen.