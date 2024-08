Südkoreas Leistungsbilanz weist im Juni größten Überschuss seit rund sieben Jahren aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Juni dank florierender Exporte den größten Leistungsbilanzüberschuss seit rund sieben Jahren erzielt.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch betrug der Überschuss nach vorläufigen Schätzungen 12,26 Milliarden Dollar.Die Leistungsbilanz liegt damit den zweiten Monat in Folge im Plus. Im April war die Bilanz negativ gewesen.Im Juni wurde außerdem der größte Überschuss seit September 2017 registriert. Damals standen plus 12,34 Milliarden Dollar zu BucheIn der Warenbilanz wurde ein Überschuss von 11,47 Milliarden Dollar verbucht. Die Ausfuhren legten den neunten Monat in Folge zu, bei Halbleitern und IT-Geräten wurde ein besonders kräftiges Wachstum verzeichnet. Gleichzeitig gingen die Einfuhren zurück.Nach Regionen betrachtet, zogen die Exporte nach Südostasien um 27,9 Prozent an. Bei den Lieferungen in die USA (14,8 Prozent) und nach China (1,8 Prozent) wurden ebenfalls Zuwächse verzeichnet.Die Dienstleistungsbilanz wies ein Minus von 1,62 Milliarden Dollar aus. Das Defizit in der Reisebilanz weitete sich auf 900 Millionen Dollar aus.