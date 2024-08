Südkorea verhängt Reiseverbot für Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon

Photo : YONHAP News

Südkorea hat ein Reiseverbot für die Grenzregionen im Norden Israels und im Süden des Libanon verhängt.Das Reiseverbot, die Reisewarnung der Stufe 4, gilt seit 0 Uhr am heutigen Mittwoch.Wer dennoch in ein solches Gebiet reist oder sich weiterhin dort aufhält, kann strafrechtlich belangt werden.Für die übrigen Gebiete beider Länder bis auf den Gazastreifen gilt weiterhin die Reisewarnung der Stufe 3 (Ausreise empfohlen). Für den Gazastreifen galt bereits die höchste Warnstufe.Die Regierung forderte die Landsleute auf, die Risikogebiete umgehend zu verlassen.Für den Iran wurde vorübergehend ein spezieller Reisehinweis herausgegeben.Derzeit halten sich etwa 550 Südkoreaner in Israel auf, 120 im Libanon und 110 im Iran.