USA fördern Packaging-Werk von SK Hynix mit bis zu 450 Millionen Dollar

Photo : YONHAP News

Die USA wollen das geplante Werk von SK Hynix im Bundesstaat Indiana mit bis zu 450 Millionen Dollar fördern.Das Unternehmen plant dort ein modernes Werk für Halbleiter-Packaging.Wie das US-Handelsministerium am Dienstag (Ortszeit) bekannt gab, habe es mit dem koreanischen Chiphersteller eine vorläufige Vereinbarung (Preliminary Memorandum of Terms, PMT), hierzu unterzeichnet.Unter dem PMT kann SK Hynix darüber hinaus staatliche Kredite in Höhe von bis zu 500 Millionen Dollar erhalten. Auch eine Steuergutschrift in Höhe von bis zu 25 Prozent wird voraussichtlich gewährt.SK Hynix hatte im April angekündigt, in den Bau einer Packaging-Fabrik für Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) und eine Einrichtung für Forschung und Entwicklung in Indiana rund 3,87 Milliarden Dollar zu investieren.