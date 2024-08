Tokio lehnte Seouls Forderung nach Erwähnung von „gezwungen“ in Ausstellung zu Sado-Mine ab

Photo : YONHAP News

Japan hatte die Forderung der südkoreanischen Regierung abgelehnt, den Ausdruck „gezwungen“ in einer Ausstellung über koreanische Arbeiter in der jüngst als Welterbe anerkannten Sado-Mine zu verwenden.Das teilte das Außenministerium in einer Antwort an die Abgeordnete Lee Jae-jung von der Demokratischen Partei am Dienstag mit.Während der Verhandlungen über den Inhalt der Ausstellung habe das Ministerium die Aufnahme von historischen Dokumenten oder Ausstellungstexten verlangt, die den Begriff „gezwungen“ enthalten. Japan habe jedoch die Forderung schließlich nicht akzeptiert, hieß es.Nach weiteren Angaben hatte die Regierung die Äußerung der japanischen Regierung bei der Aufnahme ehemaliger Industriestätten wie die Insel Hashima in die Welterbeliste 2015, mit der die Zwangsarbeit von Koreanern faktisch anerkannt wurde, als das Mindeste bezeichnet, was Südkorea akzeptieren könnte.Damals hatte Japan gesagt, dass Koreaner wider ihren Willen mobilisiert und zur Arbeit unter harten Bedingungen gezwungen (forced to work) worden seien. Damit hatte Tokio die Zwangsarbeit erstmals öffentlich und formell zugegeben.Japan hat jedoch seitdem argumentiert, dass sich der Ausdruck „forced to work“ von „forced labour“ (Zwangsarbeit) unterscheide, die völkerrechtlich illegal sei. Das Land hat auch an seiner bisherigen Position festgehalten, dass die Rekrutierung von Koreanern nach dem Allgemeinen Mobilisierungsbefehl des Staates während der Kolonialherrschaft weder zwanghaft noch illegal gewesen sei.Seoul hatte der Aufnahme der Sado-Mine in die Welterbeliste unter der Voraussetzung zugestimmt, dass Japan die gesamte Geschichte der Stätte, einschließlich der Zwangsarbeit von Koreanern, bekannt macht. In der Ausstellung über die Stätte hatte Japan jedoch nicht auf die Zwangsarbeit hingewiesen, daraufhin wurde die südkoreanische Regierung heftig kritisiert.