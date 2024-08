Handy-Nutzungszeit von Soldaten wird nicht verlängert

Photo : KBS News

Das Verteidigungsministerium will den Soldaten nicht erlauben, ihre Mobiltelefone länger als bisher zu nutzen.Die Entscheidung gab das Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt. Nach drei Versuchen mit verlängerten Nutzungszeiten habe das Ressort beschlossen, am aktuell gültigen Niveau festzuhalten.Wehrdienstleistende dürfen ihre Handys damit weiterhin werktags zwischen 18 und 21 Uhr und am Wochenende zwischen 8.30 und 21 Uhr nutzen.Dass Soldaten ihre Handys länger mit sich führen dürfen, zählte zu den Staatsaufgaben der Regierung Yoon.Seine Entscheidung begründete das Verteidigungsministerium damit, dass weiterhin grobe Verstöße wie die Beteiligung an einem illegalen Glücksspiel aufgedeckt worden seien. Auch wirke sich die Handynutzung negativ auf die Routine der Soldaten aus. Schließlich leide auch die Kommunikation der Soldaten untereinander unter längeren Nutzungszeiten.