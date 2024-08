Nordkorea entsendet erstmals nach Pandemie wieder Botschafter ins Ausland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erstmals seit der Corona-Pandemie einen Botschafter ins Ausland entsandt.Laut einem Bericht der vietnamesischen Zeitung „Tuoi Tre“ am Mittwoch traf Nordkoreas neuer Botschafter in Vietnam, Ri Sung-guk, am Montag in Hanoi ein. Er habe dem vietnamesischen Außenministerium eine Kopie seines Beglaubigungsschreibens überreicht.Vu Hoang Yen, stellvertretende Direktorin im vietnamesischen Außenministerium, begrüßte Ri. Sie äußerte die Hoffnung, dass Ri zur weiteren Förderung der traditionellen Freundschaft zwischen Vietnam und Nordkorea beitragen werde.Ri sagte, dass er der erste Botschafter sei, den die nordkoreanische Regierung seit der Pandemie ins Ausland entsandt habe. Er hoffe, dass er weiterhin die Unterstützung durch das vietnamesische Außenministerium erhalten werde, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern auszubauen.Nordkorea hatte jüngst neben dem Botschafter für Vietnam auch neue Botschafter für Singapur und Rumänien ernannt.