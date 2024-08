Photo : YONHAP News

Im Leitindex Kospi hat sich am Mittwoch die Erholung fortgesetzt.Für den Index ging es um 1,8 Prozent auf 2.568,41 Zähler nach oben.Am Dienstag hatten auch die US-Aktienindizes Dow Jones und Nasdaq zulegen können.Am Montag war der Kospi um fast neun Prozent eingebrochen, am Dienstag konnte er mit plus 3,3 Prozent einen Teil der Verluste wieder wettmachen.