Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Taekwondo-Kämpfer Park Tae-joon hat bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis 58kg gewonnen.Im Finale im Grand Palais siegte Park am Mittwoch (Ortszeit) über den Aserbaidschaner Gashim Magomedov mit 2:0.Für Südkorea war es die erste olympische Goldmedaille im Fliegengewicht im Taekwondo überhaupt.