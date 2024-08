Hochspringer Woo Sang-hyeok, Wasserspringer Woo Ha-ram erreichen Finale

Photo : YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris für das Finale qualifiziert.Mit übersprungenen 2,27 Meter beendete er den Vorkampf auf Platz drei. Von den 12 Finalisten meisterten fünf Springer diese Höhe.Der Endkampf findet am 10. August (Ortszeit) statt.Auch Wasserspringer Woo Ha-ram schaffte es ins Finale. Im Kunstspringen 3m kam er mit 432 Punkten als Neunter weiter. 12 Athleten treten im Finale gegeneinander an. Dieses wird am Donnerstagabend (Ortszeit) ausgetragen.