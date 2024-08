Seoul sieht in Schenkung von Samsung-Smartphones an nordkoreanische Olympia-Delegation eventuelle Sanktionsverletzung

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Vereinigungsministerium könnte es einen Verstoß gegen Nordkorea-Sanktionen darstellen, dass die nordkoreanische Olympia-Delegation von Samsung Electronics zur Verfügung gestellte Smartphones erhalten hatte.Samsung Electronics ist ein offizieller Sponsor der Olympischen Spiele. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat allen Athletinnen und Athleten, die an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen, eine spezielle Edition des Galaxy Z Flip 6 gewährt.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Donnerstag Reportern, es sei nach der im Dezember 2017 angenommenen UN-Sanktionsresolution zu Nordkorea 2397 verboten, elektronische Geräte gleich welcher Art an Nordkorea zu liefern, verkaufen und weiterzugeben.In der Angelegenheit müsse jedoch das IOC, das für Olympische Spiele zuständig sei, antworten, hieß es.Er erklärte, dass bei den Olympischen Spielen 2018 in PyeongChang das südkoreanische Organisationskomitee Nordkorea die Bereitstellung von Samsung-Smartphones unter der Bedingung vorgeschlagen habe, dass diese nur während der Spiele verwendet und vor der Rückkehr der Delegation zurückgegeben werden. Nordkorea habe jedoch das Angebot nicht akzeptiert.Wie der US-Sender Radio Free Asia am Mittwoch (Ortszeit) berichtete, habe das IOC mitgeteilt, dass das Nationale Olympische Komitee (NOC) Nordkoreas die Telefone für seine Athleten abgeholt habe.Das IOC habe auch gesagt, dass Nordkoreas NOC wie andere NOCs nicht verpflichtet sei, die Geräte zurückzugeben, hieß es weiter.