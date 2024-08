Regierung will Verfahren für Festlegung des Mindestlohns verbessern

Photo : YONHAP News

Die Regierung arbeitet an Verbesserungen des Verfahrens für die Festlegung des Mindestlohns.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit veröffentlichte am Mittwoch eine Ausschreibung für eine Studie dazu, auf welche Weise andere Länder ihren Mindestlohn festlegen.Das Ministerium will mindestens sechs Länder, in denen ein gesetzlicher Mindestlohn festgelegt wird und die mit Südkorea vergleichbar sind, auswählen. Bis Jahresende soll die Situation in den jeweiligen Ländern anhand von Dokumenten und Vor-Ort-Untersuchungen miteinander verglichen werden.In Südkorea legt die Mindestlohnkommission, die jeweils aus neun Vertretern der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Öffentlichkeit besteht, den gesetzlichen Mindestlohn fest. Jedes Jahr wurde jedoch die Festlegungsmethode in Frage gestellt.Als Problem wird unter anderem eine vage Grundlage für die Verhandlungen genannt. Auch wird kritisiert, dass das Lohnniveau jedes Jahr erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist für Beratungen und nicht im Konsens, sondern in einer Abstimmung festgelegt wurde.